Polizei bittet um Mithilfe Toter in Kiste – neuer Fahndungsaufruf

Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Kiste an der Elbe bei Vockerode hat die Polizei offenbar neue Hinweise. Der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Ralf Moritz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Polizei wolle die Öffentlichkeitsfahndung im Raum Beelitz sowie in Brandenburg an der Havel ausweiten.