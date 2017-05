Bundeswehr-Flugplatz Kampfjets fliegen über Holzdorf

Auf dem Flugplatz in Laage wird momentan die Start- und Landebahn, die man sich dort mit den Urlaubsfliegern teilt, saniert. Eurofighter-Kommandoführer Sebastian Fiedler sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Arbeiten würden etwa sechs Wochen dauern. In diesem Zeitraum dürften sie auf den Flugplatz in Holzdorf ausweichen, um auch während dieser Zeit ihren Ausbildungsauftrag weiterführen zu können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Trainingsrunden finden allerdings nicht über Holzdorf statt, sondern im gewohnten Flugraum, also nördlich Berlins bis hoch zur Ostsee. Kommandoführer Fiedler erklärt: "Wir machen hier quasi genau das gleiche, was wir auch zuhause in Laage machen würden. Und das ist vor allem die Ausbildung junger Eurofighter-Piloten, die also erst zur fliegerischen Grundausbildung hierher kommen." Diese sind laut Fiedler bereits vorher Jets geflogen, aber noch nicht den Eurofighter. Ausgebildet werden die Piloten dann in allen taktischen und fliegerischen Bereichen.