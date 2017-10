Ein früherer Polizist soll in der Innenstadt von Aken im Kreis Anhalt-Bitterfeld die Reifen von mehr als 80 Autos zerstochen haben. Augenzeugen alarmierten die Polizei und hielten den älteren Mann solange fest, bist die Beamten eintrafen. Bei dem Tatverdächtigen wurden nach Angaben zufolge spitze Gegenstände als mögliche Tatwerkzeuge entdeckt.

Eine Polizeisprecherin sagte am Montag MDR SACHSEN-ANHALT, der ehemalige Polizist befinde sich seit einigen Jahren im Ruhestand. Er sei zwischen 60 und 70 Jahre alt. Die Tat ereignete sich bereits am späten Freitagabend. Bis zum Sonntag wurden in Aken 84 beschädigte Fahrzeuge gemeldet.