Im gemütlichen Frühstücksraum herrscht schon am frühen Morgen Hochbetrieb. Catherine Siregar ist flink auf den Beinen. Die 24-Jährige bringt den Gästen frischen Kaffee und duftende Brötchen. Sie macht eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Catherine hat schwarze Haare und dunkle Augen. Sie spricht bereits gut Deutsch. "Ich komme aus Indonesien, aus Nordsumatra. Ich bin seit neun Monaten in Großpaschleben, es gefällt mir ziemlich gut hier. Ich möchte unbedingt bleiben“.

Catherine Siregar ist seit neun Monaten in Großpaschleben. Bildrechte: MDR/Martin Krause Mit Catherine arbeiten im Freizeithof derzeit neun Azubis aus Indonesien. Ihr Chef ist Wolfgang Nickel. Gemeinsam mit seiner Frau führt er den Paschlewwer Ferienhof in der Nähe von Köthen mit etwa 80.000 Besuchern im Jahr. Knapp 20 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Doch Nickel macht sich um die Zukunft Sorgen: "Wir finden seit Jahren keine Auszubildenden. Niemand will in der Gastronomie arbeiten. Es gibt kaum Bewerber. Die Situation ist katastrophal."

Aber Nickel hat die Ärmel hochgekrempelt und auf eigene Faust Werbung für seinen Ferienhof gemacht. Bei seinen Reisen nach Indonesien hatte er viele junge Leute kennengelernt. "Sie sind hochmotiviert, aber sie finden keine Arbeit in Indonesien. Sie haben mich gefragt, ob sie bei mir eine Ausbildung absolvieren können", erzählt Nickel. Und der Gastronom aus Sachsen-Anhalt hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. "Der bürokratische Aufwand ist schon enorm. Arbeitsamt, Ausländerbehörde und andere Institutionen müssen das genehmigen, erst dann kann die deutsche Botschaft in Indonesien eine Arbeitserlaubnis für die Azubis ausstellen".

Am Anfang Bauchschmerzen

Wenn die Indonesier ihre Deutschprüfung beim Goetheinstitut bestanden haben, dürfen sie ihre Lehre beginnen. "Am Anfang hatte ich ein wenig Bauchschmerzen", verrät Wolfgang Nickel, "ich wusste nicht, wie meine Gäste und Mitarbeiter auf die Azubis aus Fernost reagieren, aber nach 48 Stunden waren die Bauchschmerzen schon weg. Die Indonesier sind bereits gut integriert, sie sind höflich, fleißig, pünktlich. Und viele Stammgäste haben die jungen Leute auch schon in ihr Herz geschlossen."

Nickel will im kommenden Jahr noch zwei weitere Lehrlinge aus Fernost in den Paschlewwer Freizeithof lotsen. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Auch andere Gastronomen in Sachsen-Anhalt würden gern Azubis aus Indonesien einstellen.

