Von Wittenberg nach Nepal Mit dem Fahrrad zum Himalaya

Erschöpft aber glücklich liegen sich Christopher Butsch und Armin Schmidt in den Armen. Die Wittenberger Jungs strahlen übers ganze Gesicht. "Die Tour war der helle Wahnsinn", sprudelt Armin los, "wir sind irre stolz, was wir geleistet haben in den letzten Monaten." "Wir haben uns richtig ausgepowert", ergänzt Christopher, "bei 45 Grad Fahrrad zu fahren in der Wüste und dann kommst du nach Deutschland zurück, siehst wieder einen grünen Baum und erlebst Regen: Wow, das hatte ich lange nicht."

Armin Schmidt ist 29 Jahre alt und Ingenieur. Sein bester Freund Christopher Butsch ist drei Jahre jünger und Grundschullehrer von Beruf. Die beiden Wittenberger haben eine unglaubliche Tour hinter sich: "Wir sind in Wittenberg gestartet, dann haben wir uns durch Europa geschlängelt, bis zum Mittelmeer nach Kroatien", erzählt Christopher. "Dann ging es weiter über Albanien und Griechenland bis in die Türkei", ergänzt Armin, "besonders aufregend war es aber in Georgien, Aserbaidschan und im Iran – teilweise ging es zwei Tage nur bergauf" lacht der 29-Jährige und hat die Strapazen längst vergessen.

Gastfreundschaft, Freundlichkeit und Höflichkeit erlebt

Bis nach Nepal, zum Himalaya, sind die Wittenberger gereist. Bildrechte: WDR/BBC/Jeff Wilson Positiv verrückt sind die beiden Freunde aus Wittenberg. Für ihren Mega-Trip haben sie sich extra Spezialräder anfertigen lassen. Unterwegs ging es dann sehr spartanisch zu. Morgens wussten die beiden nicht, wo sie nachts ihr Haupt betten würden. "Je weiter wir von zu Hause weggefahren sind, desto mehr Gastfreundschaft, Freundlichkeit und Höflichkeit durften wir erleben", sagt Armin. "Wir haben immer versucht, ohne Vorurteile durch ein Land zu reisen."

Es war unfassbar schön zu erleben, dass selbst bedürftige Menschen alles mit dir teilen, ein Bett anbieten oder wenn sie keins hatten, eine Decke auf dem Fußboden. Es sind die einfachen Dinge, da merkt man, wie gut es uns geht. Armin Schmidt

Auf ihrer langen Abenteuerreise haben die beiden Wittenberger viele neue Bekanntschaften gemacht. "Die Leute hatten immer und überall ein offenes Ohr für uns, wir durften so viel Hilfsbereitschaft erfahren, das werden wir nicht vergessen, auch wenn hier in Deutschland Menschen Hilfe brauchen", fährt Christopher fort.

An Schulen für Umweltschutz geworben

Für Armin Schmidt und Christopher Butsch war der Trip zum Dach der Welt übrigens nicht nur eine Spaßtour. Die zwei naturverbundenen Wittenberger haben unterwegs an Schulen auch für den Umweltschutz geworben. "Das war das Schöne an der Reise, dass wir das vereinbaren konnten", erzählt Armin Schmidt, "umweltfreundlich mit dem Fahrrad fahren und unser Projekt in die Welt tragen."

Das Projekt der beiden heißt Recycling mit Tim Turtel. "Wir haben in acht Ländern verschiedene Schulen besucht und mit den Kindern Müll gesammelt und den Abfall wiederverwertet", beschreibt Christopher Butsch das Projekt. Ging die Idee auf? Die beiden Wittenberger lachen stolz: "Klar, waren wir aufgeregt, aber die Kinder waren unheimlich neugierig und haben voll mitgemacht. Und man sieht es an den Kinderaugen: Sie waren wirklich begeistert, sie schicken uns inzwischen Fotos von ihren eigenen Umweltprojekten und fragen, wann wir wieder kommen", berichten Christopher Butsch und Armin Schmidt.

Aber nun wollen sich die beiden Wittenberger erstmal von den Strapazen der halben Weltreise erholen. Und irgendwann satteln sie wieder ihre Räder und starten eine neue Tour – und in ihr nächstes Abenteuer.

