In Dessau ist am Donnerstag das neu errichtete Lokprüfzentrum der Deutschen Bahn eingeweiht worden. Hier sollen künftig alle möglichen Modelle europäischer Elektro-Lokomotiven gewartet werden können. Geschäftsführer Uwe Fresenborg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es handele sich um das erste Lokprüfzentrum dieser Art in Europa. So könnten hier auch sogenannte Mehrsystemloks überprüft werden. Diese seien vor allem für den Güterverkehr wichtig.