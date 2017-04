Landesparteitag in Wittenberg FDP wählt Sitta erneut zum Landeschef

Will als Spitzenkandidat der Landes-FDP in den Bundeswahlkampf gehen: Frank Sitta Bildrechte: dpa

Am Sonntag kommen die FDP-Mitglieder zur Landesvertreterversammlung in Wittenberg zusammen. Dann soll die Kandidatenliste für den Bundestagswahlkampf aufgestellt werden. Landeschef Sitta hatte bereits im Vorfeld angekündigt, als Spitzenkandidat in den Wahlkampf der FDP Sachsen-Anhalt starten zu wollen.