Sachsen-Anhalts FDP zieht mit Parteichef Frank Sitta an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Er wurde am Sonntag beim Parteitag in Wittenberg auf Listenplatz 1 gewählt. Knapp 85 Prozent der 164 anwesenden Delegierten stimmten für den 38 Jahre alten Unternehmer aus Halle. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

Zum Auftakt des zweitägigen Parteitags am Samstag war Sitta für zwei weitere Jahre als Landeschef wiedergewählt worden. Seine Amtsvorgängerin, die langjährige FDP-Bundespolitikerin Cornelia Pieper, nannte Sitta "den besten Kandidaten, den ich mir vorstellen kann." In den Wahlkampf ziehen will Sitta mit den Schwerpunkten Bildung und Digitalisierung. Die Bildungsausgaben müssen ihm zufolge deutlich gesteigert werden und Schulen mehr Entscheidungsfreiheit bekommen.

FDP will Rückkehr in den Bundestag schaffen

Mit ihrem Parteitag am Wochenende im Wittenberger Stadthaus stimmt sich die FDP auf den Bundestagswahlkampf ein. Die Liberalen sind momentan weder im Landtag noch im Bundestag vertreten. Am 24. September wollen sie die Rückkehr in den Bundestag schaffen. Der Landesverband hat nach eigenen Angaben rund 1.200 Mitglieder.

