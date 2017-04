Eine Sporthalle in Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Ostermontag komplett ausgebrannt. Das Feuer brach laut Polizei am frühen Morgen in dem Gebäude im Ortsteil Großzöberitz aus. Zahlreiche Feuerwehren waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 800.000 Euro geschätzt.