Peter Fitzek "König von Deutschland" ohne Königreich

Im ehemaligen Krankenhaus will die Wittenberg Gemüse GmbH künftig Saisonkräfte aus Polen und der Ukraine unterbringen, die bei der Tomatenernte helfen. Allerdings gibt es bereits Ärger mit der Immobilie, die mittlerweile als Wohnhaus genutzt wird. Denn die 30 Bewohner wollen ihre Wohnungen nicht verlassen. Sie verweisen auf die Mietverträge, die sie mit Peter Fitzek geschlossen haben.

Fitzek sitzt seit Juni 2016 wegen Untreue-Vorwürfen in Millionenhöhe in Untersuchungshaft. Das Landgericht Halle hat ihn im März zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Zwischen 2009 und 2013 betrieb der Koch, Karatelehrer und Videothekar diverse Bank- und Versicherungsgeschäfte.

Peter Fitzek hatte 2012 das "Königreich Deutschland" in Wittenberg ausgerufen. Bildrechte: IMAGO

Rund 550 Menschen legten bei seiner selbst gegründeten "Königlichen Reichsbank" Geld an - 2,3 Millionen Euro kamen so zusammen. Von der Summe soll Fitzek einen Großteil für eigene Zwecke verwendet haben. Der genaue Verbleib des Geldes ist unklar. Eine Genehmigung für die Geschäfte hatte Fitzek nicht. Die Bankenaufsicht Bafin hat ihn daher im Visier. Die Finanzfahnder wollen ein Zwangsgeld in Höhe von fast 2 Millionen Euro eintreiben.