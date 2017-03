Turnier am Wochenende Die Floorball-Elite zu Gast in Dessau

Auf dem Feld ist Jeremy Beil nicht zu stoppen. Flink und wendig umkurvt er seine Gegenspieler wie Slalomstangen, lässt dann auch noch gekonnt den Torhüter aussteigen und drischt den Ball ins Netz. Jeremy ist ein echtes Floorball-Ass. "Es macht einfach total Spaß, im Floorball geht alles sehr schnell, man muss ein bisschen Köpfchen haben, Technik und Spielübersicht, Floorball ist was ganz Besonderes, die Leute und das Umfeld – alles Super in Dessau", sagt der 16-Jährige.

Jeremy Beil ist hochaufgeschossen. Der Junge hat schwarze Haare und dunkle Augen. Die beginnen zu leuchten, wenn der 16-Jährige an sein erstes Tor für Deutschland denkt. Das war gegen die Slowakei. "Das ist Gänsehaut. Ich wusste nicht, was ich machen sollte", erzählt er. "Ich bin gesprungen, ich hab geschrien, ich hab alles gleichzeitig gemacht. Das war Freude pur."

Bildrechte: MDR/Martin Krause

Floorball boomt in Dessau-Roßlau. Inzwischen spielen 130 Kinder und Jugendliche beim Polizeisportverein 90 Dessau-Anhalt. Hier ist man stolz auf Nachwuchsspieler wie Jeremy. Im Verein hat man schnell das große Talent des Jungen entdeckt.



Jugendkoordinator Sascha Marquardt erinnert sich: "Jeremy liebt den Sport, er investiert sehr viel in Floorball, er weiß genau, was er will, was er kann. Er hat einen unglaublichen Spielwitz und eine Technik. Was er mit dem Ball macht, ist faszinierend, es wirkt sehr grazil, dazu seine Schnelligkeit. Jeremy hat das Komplettpaket."