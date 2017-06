Denkmal Ein Flüchtlingsboot für Wittenberg

Es ist ein alter blauer Kahn. 16 Meter lang. 23 Tonnen schwer. Die besten Zeiten hat das Schiff schon hinter sich. Ein Großteil der Farbe ist schon abgeblättert. Rostflecken verteilen sich über das ganze Boot. Arabische Buchstaben am Bug des Schiffes deuten die Herkunft an. Im Oktober 2013 machten sich 244 Flüchtlinge aus dem ostafrikanischen Eritrea auf den Weg in ein neues Leben. Bis nach Sizilien schafften sie es. Alle Passagiere überlebten die Überfahrt nach Europa.