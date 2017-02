Die Zeugin antwortet leise, oft ist es nur ein Flüstern. Sie erzählt von ihrer besten Freundin. Wie sie sich im Oktober 2014 an der Hochschule in Dessau kennengelernt haben. Beide studierten Architektur, schnell wurden sie Freundinnen. Beste Freundinnen, die sich im Vertrauen alles erzählen konnten. Beinahe täglich haben sie Zeit zusammen verbracht, gemeinsam für das Studium gelernt, geshoppt, gekocht. Y. Li sei ein "typisches chinesisches Mädel gewesen", sehr nett, hilfsbereit, fleißig, zuverlässig und sehr schüchtern, erzählt die Zeugin. Einen Freund hatte sie nicht in Dessau, sexuell sei sie total unerfahren gewesen, sagt die Zeugin kaum hörbar. Sie wäre nie mit Fremden irgendwo hingegangen, sie hätte ohnehin kaum Deutsch gesprochen und keine Kontakte außerhalb der Hochschule und der chinesischen Gemeinschaft in Dessau gehabt.