Traditionsturnier: Fußball-Legenden zu Gast in Dessau

Auch Darius Wosz war mit am Start. Der Fußballer ist in Halle aufgewachsen und spielte unter anderem für den Halleschen FC. Für Bochum und Hertha BSC spielte er auch in der Bundesliga. Wosz hat mit seinem "Nationalteam" Sachsen das Traditionsturnier in Dessau gewonnen. Bildrechte: MDR/Martin Krause