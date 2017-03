Ausstellung "Futurea" in Wittenberg Was in der Welt von morgen möglich ist

Das Wissenschafts-Center "Futurea" der SKW Stickstoffwerke Wittenberg steht für einen Blick, was in der Welt von morgen möglich ist. Zwei leerstehende Gebäude am Marktplatz sind wieder mit Leben gefüllt und haben sich quasi nebenbei in echte Schmuckstücke verwandelt. Knapp zehn Millionen Euro sollen in das Wissenschafts-Center investiert worden sein. So machen nicht nur die Fassaden der Häuser aus dem 16. Jahrhundert etwas her, sondern vor allem ihr Innenleben.