Auf dem Campus der Hochschule Anhalt in Dessau erinnerten etwa 300 Menschen der ermordeten Studentin Yangjie Li. Vor einem Jahr war sie Opfer eines Gewaltverbechens geworden. Einem jungen Paar aus Dessau wird vorgeworfen, die chinesische Studentin vergewaltigt und getötet zu haben. Der Prozess wird derzeit am Landgericht Dessau verhandelt.

Weiße Rosen mochte die getötete Studentin besonders gern. Bildrechte: MDR/Grit Lichtblau

Auf dem Hochschulcampus wurde am Nachmittag ein Strauß Rosen gepflanzt, er soll künftig an die verstorbene Studentin erinnern. Nach der Gedenkfeier gingen Studenten an den Ort im Dessauer Johannisviertel, an dem Yangjie Li vor einem Jahr tot gefunden wurde. Sie folgten damit einer chinesischen Tradition, wonach ein Jahr nach dem Tod die Seele an den Sterbeort zurückkehrt.