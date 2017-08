Mordprozess Dessau Lebenslang für den Haupttäter

Im Prozess um die getötete Chinesin haben die Richter am Dessauer Landgericht ein Urteil gesprochen. Der Hauptangeklagte Sebastian F. wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit kann er nicht vorzeitig entlassen werden, eine Sicherungsverwahrung ist möglich. Seine damalige Freundin Xenia I. wurde wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die beiden hatten im Mai 2016 die chinesische Studentin Yangjie Li in eine Wohnung gelockt und dort vergewaltigt. Sie starb schließlich an den Folgen massiver Gewalteinwirkungen gegen Kopf, Rumpf und Extremitäten.