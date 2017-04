Tief unter Tage im Salzgestein liegen vier gigantische Hohlräume, die am 1. April in den Regelbetrieb gehen. Russisches Erdgas aus Westsibirien wird in die Kavernen geleitet. Selbst das Völkerschlachtdenkmal würde problemlos zwei Mal in eine der unterirdischen Kavernen passen, die bei Peißen, nahe Bernburg, als Gasspeicher genutzt werden.