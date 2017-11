Orbán in Wittenberg Haseloff empfängt umstrittenen Gast

Hubschrauber kreisen über dem Wittenberger Stadtzentrum. Immer wieder rollen Polizeiwagen in Schrittgeschwindigkeit durch die Altstadt. Die Beamten observieren das Gebiet, denn in der Lutherstadt ist der nächste Staatsgast eingetroffen. Mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán hat sich einer der umstrittensten europäischen Repräsentanten angekündigt – ein national-konservativer Politiker, um den viele einen Bogen machen.

Denn Orbán sorgt beständig für Empörung. Der ungarische Rechtsausleger steht für eine rigorose Abschottung gegenüber Flüchtlingen. Erst kürzlich erklärte er Ost-Mitteleuropa zu einer migrantenfreien Zone. EU-Quoten zur Verteilung von Asylbewerbern lehnt er ab. Europa solle kein Mischkontinent werden.

Polizeibeamte haben während des Orbán-Besuchs die Lutherstadt observiert. Bildrechte: MDR/André Damm Nun kommt dieser Mann also nach Wittenberg, angezogen vom Reformationsjubiläum. Orbán gehört in Ungarn einer reformierten Kirche an. Zwei seiner Minister waren dieses Jahr bereits in der Lutherstadt, auch viele Kirchenvertreter. Außerdem wird in Wittenberg die älteste Lutherbibel präsentiert – eine Leihgabe aus Budapest. Da ist es nicht ganz abwegig, dass sich Orbán die Originalstücke und Originalschauplätze mal selbst ansehen wollte.

Privatbesuch ohne Staatsempfang

Weil es sich um einen Privatbesuch handelt, gibt es keinen Staatsempfang. Trotzdem kann ein Regierungschef eines EU-Landes nicht einfach so durch Wittenberg schlendern. Stattdessen muss er willkommen geheißen und begleitet werden. "Das gehört zur politischen Etikette, da geht es um Anstand", sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe. Diese Aufgabe übernimmt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Haseloff ist also dabei, wenn Orbán die Schlosskirche, die Stadtkirche und das Lutherhaus besucht. Interviews gibt es bei diesem Privattermin nicht, erklärte der ungarische Gesandte in Deutschland. Deshalb seien auch keine Anfragen von Journalisten beantwortet worden. Wer trotzdem fragen will, den schieben Orbáns Leibwächter zur Seite.

Grüne und Linke: Sachsen-Anhalt hofiert fremdenfeindlichen Politiker

Die SPD zum Wittenberg-Besuch von Orbán Bildrechte: MDR/André Damm Hatte die ablehnende Haltung mit der massiven Kritik im Vorfeld zu tun? Vor allem Grüne und Linke hatten beklagt, dass man in Sachsen-Anhalt einen Politiker hofiert, der für eine fremdenfeindliche Stimmung in Europa stehen soll. Auch Europapolitiker wie Sven Schulze von der CDU und Arne Lietz von der SPD meldeten sich zu Wort. Ihr Tenor: Gespräche sind gerade bei politischen Differenzen wichtig. Lietz forderte aber, dass Haseloff Flagge zeigen und Orbán deutlich machen müsste, dass Religionsfreiheit und Toleranz wichtige Grundwerte in Europa sind.