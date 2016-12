Datenpanne in Zörbig 150 Paare müssen Ehe nachweisen

Rund 150 Ehepaare in Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld müssen nachweisen, dass sie tatsächlich verheiratet sind. Schuld sei eine Datenpanne, sagte die ehemalige Chefin des Einwohnermeldeamtes, Jutta Mädchen, MDR SACHSEN-ANHALT.

Musste ihre Ehe nachweisen: Jutta Mädchen Bildrechte: MDR/Anja Walczak

Bei einer Softwareumstellung ist laut Mädchen aufgefallen, dass eine bestimmte Registrierungsnummer bei den betroffenen Paaren fehlt. Angezweifelt würden die Ehen jedoch nicht.



Die Stadtverwaltung forderte die Paare per Brief auf, diese Lücke mit Hilfe der Eheurkunde zu schließen. Wer auswärts geheiratet hatte, muss das Standesamt benennen, in dem die Eheschließung stattfand.