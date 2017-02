In Wittenberg wird dieses Jahr ein Jubiläum für die ganze Welt gefeiert: 500 Jahre Reformation. Eine Vielzahl von Veranstaltungen ist geplant, dazu werden schätzungsweise eine Million Gäste in der Lutherstadt erwartet. Um die Besucherströme zu lenken, arbeiten Helfer ehrenamtlich – so genannte Volunteers.