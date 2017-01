Ein Sommertag vor über 500 Jahren. Im Schlosshof in Wittenberg sind lange Tische aufgebaut. Der Duft von Hirschbraten liegt in der Luft. Die Leute trinken und trinken. Sind ihre Becher leer, werfen sie die Trinkgefäße auf den Boden – sie zerschellen auf dem Schlosshofpflaster. Diener reichen neue Becher, gefüllt mit Wein. So jedenfalls stellen sich Archäologen das Treiben auf dem Schlosshof in Wittenberg vor, wo sie nun einen reichen Fund gemacht haben.