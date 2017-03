Sachsen-Anhalts Hobbyfotografen Der Natur-Fotograf: Bernhard Klepel

So um das Jahr 1965 fing das an.

Ich bin gern in der Natur und versuche, dort gute Motive zu finden. Außerdem gibt es einem ein wenig Entspannung in der Zeit, wo es immer etwas hektisch zugeht.

Das war um 1966. Ich kann mich allerdings nicht genau erinnern. In jedem Fall war es war 6 x 6-Format.

Das war das Bild eines landenden Schwans in einem Graben.

Ein wenig – vor allem dann, wenn Helligkeit und Kontrast nicht stimmen. Sonst bleiben die Bilder so, wie ich sie gesehen habe. Ich bewahre sie dann in meiner Sammlung auf.

Ich wohne in der Elbaue bei Prettin und dort gibt es viele Motive, die es lohnt, festzuhalten. Wenn es die Zeit erlauben wird, dann wird das sicher auch für andere Regionen in Sachsen Anhalt werden. Der Harz ist immer ein tolles Gebiet. Aber im Moment lässt es die Zeit nicht zu. Aber es gibt hier in Sachsen-Anhalt doch viel zu entdecken.