DDR-Traditionsmannschaft Hobbykicker erlebt Spiel des Lebens

Noch immer strahlen die hellen Augen vor Begeisterung: "Ich bin wahnsinnig froh, dass ich das erleben durfte." Uwe Sturm meint das Spiel seines Lebens. Der 43-Jährige aus Gossa lief mit den Größen des DDR-Fußballs auf: "Mit Dirk Schuster, Rainer Ernst, Frank Baum und Torsten Gütschow, auch Dirk Stahmann und Damian Halata waren dabei, im Tor stand Jörg Weißflog, das war fantastisch." In der 53. Minute war es dann soweit. Uwe Sturm wurde eingewechselt: "Detlef Schößler ging raus, ich durfte rein, ich hatte Gänsehaut, den Moment werde ich nie vergessen."

"Sturmi" mit seinem wertvollen Dankeschön: ein Originaltrikot mit Unterschriften. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und der Kicker aus Gossa, der selbst seit seinem fünften Lebensjahr begeistert dem Ball hinterherrennt, hat zwar nie selbst höherklassig gespielt, aber in der Traditionsnationalmannschaft fügte sich "Sturmi" gut ein: "Gleich nach meiner Einwechslung bekam ich rechts außen den Ball, meine Flanke führte zum Tor, alle jubelten, das war riesig." Am Ende stand es 5:2 für die DDR-Traditionsnationalmannschaft im Freundschaftsspiel bei der BSG Lok Zwickau. Nach dem gelungenen Debüt bekam der 43-Jährige aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld noch ein ganz besonderes Geschenk: "In der Kabine hab ich ein altes, originales Trikot der DDR-Nationalmannschaft bekommen mit allen Unterschriften, erzählt Uwe Sturm aufgeregt, "das war einfach nur genial".

"Ich konnte tagelang nicht schlafen"

Das Trikot hat inzwischen einen Ehrenplatz in Uwe Sturms privaten Museum gefunden. Der Hobbykicker aus Gossa sammelt seit mehr als 20 Jahren alles rund um den DDR-Fußball. Er hat Originaltrikots aus der DDR-Oberliga, unzählige Wimpel, Fahnen und 3.000 Biergläser von Fußballvereinen zusammengetragen, darunter viele Einzelstücke und absolute Raritäten. "Ich will damit keine Geschäfte machen, ich will die Erinnerung bewahren", erzählt der 43-Jährige, "ich bin mit dem DDR-Fußball groß geworden, ich bin glühender Fan, das ist Geschichte, die muss doch gezeigt werden."

Unter anderem mit Dirk Schuster (2. von links) spielte Uwe Sturm zusammen bei dem Freundschaftsspiel gegen BSG Lok Zwickau. Bildrechte: IMAGO Viele Fußballstars von früher sind von "Sturmis" Sammelleidenschaft beeindruckt. Etliche Nationalspieler haben das Fußballmuseum in Gossa schon besucht und die außergewöhnliche Sammlung mit privaten Gegenständen bereichert. Fotos an den Wänden zeigen Uwe Sturm mit Dixie Dörner, Andreas Thom, Ronald Kreer und anderen Stars. "Eines Tages hatte ich ein Paket in den Händen. Absender: Matthias Döschner, ich habe es aufgemacht und traute meinen Augen nicht", so Uwe Sturm. Im Karton waren ein offizielles Trikot der aktuellen DDR-Traditionsnationalmannschaft als Einladung für das Spiel. "Ich bin ausgeflippt vor Freude, ich konnte tagelang nicht schlafen", erzählt der 43-Jährige. Seiner Meinung nach sei es sogar das erste Mal gewesen, dass ein Nicht-Nationalspieler bei so einem Spiel dabei sein durfte.

Sein Länderspiel hat der Hobbyfußballer am 17. Juni absolviert. "Das nimmt mir niemand mehr", erzählt "Sturmi". Sein DDR-Fußballmuseum in Gossa wird er weiter pflegen, ausbauen und ergänzen. Vielleicht wird er zum Dank noch einmal eingeladen – von der Traditionsnationalmannschaft der DDR.

