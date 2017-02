Lange hatten die Einwohner von Elster im Landkreis Wittenberg darauf gewartet, dass mit dem Bau eines Elbe-Damms begonnen wurde: am 25. September 2013 war es soweit. Denn all die Jahre zuvor war das halbe Stadtgebiet den Wassermassen schutzlos ausgeliefert. Das ging nicht immer gut. Zuletzt gab es beim Juni-Hochwasser 2013 verheerende Überschwemmungen: Straßen, Wohnhäuser, Geschäftsräume standen unter Wasser.

2013: So stand Peter Müller zum Hochwasser im Jahr 2013 in seinem Ort und koordinierte die Hilfe. Bildrechte: MDR/André Damm

Das betraf auch die Kindertagesstätte und die Grundschule. Insgesamt entstand allein bei der Flut 2013 in Elster ein Schaden von etwa 20 Millionen Euro. Die Elsteraner reagierten mit Galgenhumor. Sie sagten, ihre Stadt wurde überflutet, ohne dass jemals ein Damm brach. Denn Elster besaß nie einen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Landespolitik die Schwachstelle im Hochwasserschutz bereits erkannt. Nur drei Monate nach dem Juni-Hochwasser 2013 setzte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den ersten Spatenstich für den neuen Elbe-Damm.



Der Damm, der sich über 6,6 Kilometer erstreckt, sollte zehn Millionen Euro kosten und nach den ursprünglichen Plänen bereits Ende 2015 fertiggestellt sein. Doppelt so schnell wie normal. Doch dieses Expresstempo konnte der Landesbetrieb nicht ganz halten. Auch die Kosten stiegen deutlich an, auf 16,2 Millionen Euro. Die Bauarbeiten erwiesen sich als anspruchsvoll. Das gesamte elbnahe Gebiet auf der Linie Iserbeka, Elster und Listerfehrda verwandelte sich in eine riesige Mondlandschaft. Massive Deichbauwerke entstanden, unzugängliche Stellen wurden mit stabilen Spundmauern gesichert.