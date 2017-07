Hochzeitsstreit in Wittenberg Ja-Wort auf dem Riesenrad

Seelsorger und Pfarrer Torsten Heinrich und Kerstin Krause, ebenfalls Pfarrerin, wollen sich das Ja-Wort geben. Für ihre Trauung haben sie sich einen ungewöhnlichen Ort ausgesucht: Das Riesenrad in der Weltausstellung der Lutherstadt Wittenberg. Das Riesenrad ist allerdings keine gewöhnliche Rummel-Attraktion. Dort kann man mit Seelsorgern ins Gespräch kommen. Torsten Heinrich und Kerstin Krause sind zwei von ihnen.

Riesenrad sei kein würdiger Ort

Torsten Heinrich und Kerstin Krause heiraten auf einem Riesenrad Bildrechte: MDR/Alexander Müller Geplant war, dass sie sich am Freitag vom Oberbürgermeister Torsten Zugehör, der auch Standesbeamte ist, trauen lassen. Doch der Landkreis untersagte die Pläne im Voraus. Holger Zubke, vom Amt für Ordnung und Straßenverkehr, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Eheschließung auf dem Riesenrad nicht dem Rahmen einer ehrwürdigen Eheschließung entspreche. Oberbürgermeister Zugehör kann das nicht verstehen und reichte am Donnerstag einen Antrag beim Verwaltungsgericht Halle ein. Er kritisiert darin die Verletzung der "Lutherstadt Wittenberg in ihren eigenen Rechten".

Wann ist eine Ehe rechtskräftig? Heiraten darf man grundsätzlich überall. Rechtsgültig ist eine Ehe allerdings erst, wenn ein Standesbeamte die Trauung vornimmt. Dafür braucht es auch einen amtlichen Ort, in der Regel das Trauzimmer im Standesamt. Da viele Paare aber gerne an besonderen Ort heiraten möchten, gibt es Trauzimmer auch auf einem Elbschiff in Schönebeck und auf dem Brocken. Wenn kein gewidmeter Ort in der Nähe ist, muss nachträglich ein Termin im Standesamt gemacht werden.

Riesenrad-Hochzeit langfristig geplant

OberbürgermeisterTorsten Zugehör wird das Paar trauen Bildrechte: MDR/Alexander Müller Oberbürgermeister Zugehör sagte, dass die Vorbereitungen für die Trauung bereits liefen. Eine der Gondeln sei gewidmet. Damit gelte sie als Trauzimmer. Ebenfalls wurden Regencapes für die Gondel organisiert und die Dokumente für die Eheschließung lägen in einem sicheren Koffer. Für das Brautpaar stand fest, dass sie die Ehe am Riesenrad schließen würden. Das sei langfristig geplant worden, sagte Bräutigam Torsten Heinrich. Der Hochzeit stand also nur noch der Landkreis im Weg.

Einigung ohne Gericht