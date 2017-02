Interview zum königlichen Besuch "Sachsen-Anhalter wollen lieber Eier statt Tulpen aus den Niederlanden"

MDR SACHSEN-ANHALT-Redakteur Martin Paul: Vielleicht steigert die Anwesenheit des Königspaares die touristische Attraktivität. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Man spricht zwar immer vom Besuch des Königspaares, vergisst aber all zu leicht, dass in der Entourage von Willem Alexander und Máxima eine 70-köpfiges Handelsdelegation reist, die von der niederländischen Ministerin für Außenhandel und der Ministerin für Infrastruktur und Umwelt geführt wird. Konkret haben sich die Niederländer in Dessau Gespräche zum Thema Hochwasserschutz vorgenommen. In Leipzig fanden sie zuvor Biochemie und in Jena Optik und Mikroelektronik interessant.



Neben der Wirtschaft, Kultur und der Reformation ist aber auch die Beziehungspflege zur eigenen Familiengeschichte ein wichtiges Thema des Königspaares. Schließlich heiratete im 17. Jahrhundert eine niederländische Prinzessin nach Dessau und ließ Schloss und Park Oranienbaum errichten. Ihr Sohn ist übrigens der schon von Theodor von Fontane bedichtete "Alte Dessauer", Fürst Leopold I. von Anhalt-Dessau.