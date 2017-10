Verunreinigter Joghurt Tatverdächtiger ist schuldunfähig

Im Fall des verunreinigten Joghurts in Halle ist der Verdächtige polizeibekannt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, hat der Mann bei der Polizei hunderte Einträge, unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung. Der 42-Jährige sei jedoch schuldunfähig. Er stammt aus Schlaitz im Kreis Anhalt-Bitterfeld und hatte die Polizei per Telefon über verunreinigte Joghurts in Halle und Bitterfeld informiert.