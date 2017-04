Vor Urteil im Dessauer Mordprozess Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht?

Seit November vergangenen Jahres läuft am Landgericht in Dessau-Roßlau der Prozess um den Mord an der chinesichen Studentin Yangjie Li. Angeklagt sind zwei mittlerweile 21-Jährige. Zum Zeitpunkt des Tat waren sie ein Paar. Es wird erwartet, dass bis Ende Mai ein Urteil gesprochen wird.

Da die beiden Angeklagten zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt waren, kann die Kammer bei einer möglichen Verurteilung entweder das Jugend- oder das Erwachsenenstrafrecht anwenden. Doch was sind die Unterschiede?

Persönlichkeit steht im Vordergrund

Die Angeklagten Sebastian F. und Xenia I. waren zum Tatzeitpunkt im Mai vergangenen Jahres beide 20 Jahre alt – und damit Heranwachsende. Als heranwachsend gelten in Deutschland Jugendliche im Alter zwischen 18 und bis zur Vollendendung des 20. Lebensjahres. Die Kammer – also die vorsitzende Richterin, ihre Helfer und die Schöffen – haben im Falle einer Verurteilung die Möglichkeit, Jugend- oder Erwachsenen-Strafrecht anzuwenden.

Jugendstrafrecht – Kind: bis 13 Jahre

– Jugendliche: 14 – 17 Jahre

– Heranwachsende: 18 – 20 Jahre

Werner Budtke, Jugendrichter am Amtsgericht in Halle, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in so einem Fall stehe nicht mehr die Tat an sich, sondern die Persönlichkeit eines Angeklagten im Vordergrund. "Eine große Rolle spielt die Vergangenheit eines Angeklagten. Meist gibt es einen Auslöser für Veränderungen, das kann zum Beispiel die Trennung der Eltern sein", so Budtke.

Es gilt der Erziehungsgedanke Werner Budtke, Jugendrichter am Amtsgericht Halle

Der Richter sagt auch, Jugendliche reiften in der Regel noch nach, wenn sie sich in der Pubertät befinden. Deshalb sei das Jugendstrafrecht dafür da, "präventiv auf Kinder und Jugendliche einzuwirken – es gilt der Erziehungsgedanke", so Budtke. Außerdem stehe die Frage im Raum, wie Taten künftig verhindert werden können; wie Einfluss auf die Lebensführung genommen werden kann.

Das Jugendstrafrecht sieht drei Stufen vor: Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafen. Höchststrafe sind zum Beispiel bei Totschlag zehn Jahre; bei Mord sind bis 15 Jahre Gefängnis möglich. Dafür muss aber die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden Erziehungsmaßregeln können zum Beispiel Weisungen sein. Zuchtmittel sind in der Regel Verwarnungen, die höchste Stufe ist der Jugendarrest. Das ist die geringste freiheitsentziehende Maßnahme. Sie kann zwischen zwei und vier Wochen Freizeitarrest, oder ein bis vier Wochen Dauerarrest bedeuten. Die härteste Stufe im Jugendstrafrecht sind Jugendstrafen. Dabei gilt: Freiheitsentziehung ist grundsätzlich möglichst zu vermeiden. Im Normalfall werden Jugendstrafen bis zu fünf Jahren verhängt. Höchststrafe sind zehn Jahre (zum Beispiel bei Totschlag). Bei Mord und besonderer Schwere der Schuld sind bis 15 Jahre Gefängnis möglich. Sicherungsverwahrung kann verhängt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Erwachsenenstrafrecht ist die Höchststrafe lebenslang. Dabei bedeutet lebenslang auch lebenslang. Die Strafe muss aber nach 15 Jahren überprüft werden. Sicherungsverwahrung ist möglich. "Für Jugendliche und Heranwachsende wird Jugendstrafrecht angewandt, wenn die Richter davon ausgehen, dass ein Angeklagter das Unrecht der Tat einsehen und noch zu Reife gelangen kann", so Budtke. Wer nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, bekommt allerdings im Gefängnis mehr Unterstützung. Bei Mord stehen nach Jugendstrafrecht bis zu 15 Jahre Haftstrafe an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Werner Budtke sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es wird dort umfassender psychologische Hilfe angeboten, es wird nach den Ursachen für die Straftat geforscht, es wird durchaus auch geschaut, wie ist das Leben nach der Haftentlassung zu gestalten. Das gibt es bei Erwachsenen zwar in gewisser Form auch, aber hier hat man im Jugendstrafrecht mehr Möglichkeiten, mit dem Umfeld des Täters zu arbeiten.“ Die jugendlichen Strafgefangenen würden deutlich mehr an die Hand genommen.

Erwachsenenstrafrecht – lebenslange Haft

– nach 15 Jahren Entlassung möglich

– Sicherungsverwahrung (bei besonderer Gefährlichkeit)

Politik uneins über Jugendstrafrecht

Sinn und Unsinn des Jugendstrafrechtes wird auch in der Politik in Sachsen-Anhalt diskutiert, obwohl Änderungen auf Bundesebene vorgenommen werden müssten.

Die AfD will das Jugendstrafrecht bei 18- bis 20-Jährigen abschaffen, weil es aus Sicht der Partei überholt ist. Jens Diederichs, der rechtspolitische Sprecher der AfD sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die jungen Leute ab 18 Jahren sind reif genug, sie dürfen zum Bespiel schon mit 16 Jahren an kommunalen Wahlen teilnehmen. Wir gehen also davon aus, dass ab 18-Jährige unterscheiden können zwischen Recht und Unrecht."

Die Landtagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin der Linken Eva von Angern hält die Forderung der AfD für falsch: "Nicht ohne Grund hat sich der Gesetzgeber gedacht, bis zum Beginn des 21. Lebensjahres genau hinzuschauen. Was ist der Grund für eine Tat und dann ist es aus gutem Grund der Justiz überlassen, zu entscheiden, Erwachsenenstrafrecht anzuwenden, weil die entsprechende Reife schon vorhanden ist, oder nicht." Das Täter-Individuum werde viel genauer angesehen. In Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2015 insgesamt 1.346 Heranwachsende verurteilt worden. Davon 696 nach Erwachsenen- und 650 nach Jugendstrafrecht. Jugendrichter Werner Budtke sagt: "Das Jugendstrafrecht gibt es seit 1923 als eigenes Strafgesetzbuch für Jugendliche. Mit verschiedenen Wandlungen hat es bis heute überdauert und das zeigt ja wohl, dass es offensichtlich erforderlich ist, Jugendliche und Heranwachsende anders zu behandeln als Erwachsene." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gutachter empfiehlt Erwachsenenstrafrecht

Welches Strafrecht im Mordprozess von Dessau angewandt wird, ist noch offen. Der Gutachter hat im Fall von Sebastian F. das Erwachsenenstrafrecht empfohlen, weil der 21-Jährige trotz einer Persönlichkeitsstörung nicht mehr erziehbar sei. Im Fall von Xenia I. steht das Gutachten noch aus – es wird am 24. April erwartet.

Yangjie Li erlitt stundenlange Qualen

Am 11. Mai 2016 war die chinesische Studentin Yangjie Li nicht vom Joggen in Dessau zurückgekehrt. Am 13. Mai fanden Polizisten die Leiche der 25-Jährigen in der Innenstadt. Das rechtsmedizinische Gutachten ergab, dass Li über Stunden vergewaltigt und geschlagen wurde. Sie starb an Organversagen.

