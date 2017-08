Helga Freund dreht schon wieder ihre Trainingsrunden auf der Elbe. So als wäre nichts gewesen. Dabei hat die durchtrainierte Kanutin aus Wittenberg bei den World Master Games in Neuseeland richtig abgeräumt: "Es ist unglaublich, das hätte ich selber nicht gedacht, aber es lief hervorragend bei den Weltmeisterschaften. Es hat einfach alles gepasst." Stolz leuchten die blauen Augen von Helga Freund. Zehn Medaillen hält sie in ihren Händen – fünf Mal Gold, fünf Mal Silber. "Die Siegerehrungen waren jedes Mal total genial. Alle klatschen und jubeln – ein fantastisches Gefühl", freut sich die Berufsschullehrerin.

Erfolg macht verdächtig

In Gedanken ist Helga Freund schon bei den Weltmeisterschaften 2021 in Japan. Bildrechte: MDR/Martin Krause Über die Medaillenflut staunten sogar die Sicherheitskräfte am Flughafen in Auckland. "Ich musste meine Tasche auspacken. Zehn Medaillen, das konnten die Kontrolleure gar nicht glauben. Sie dachten, ich bin eine Schmugglerin", sagt die 63-Jährige lachend. Trotz ihres Alters – zum alten Eisen gehört die Wittenbergerin noch lange nicht. Helga Freund ist fit wie ein Turnschuh. Ihre größte Stärke: der Endspurt. "Mein Mann sagt immer, wenn die Dampfmaschine einmal in Fahrt ist, dann ist sie nicht zu bremsen. Ich haue am Ende alles raus – und das ist oft entscheidend."

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Es ist der Lohn harter Arbeit. Die Kanutin der Wittenberger Wassersportgemeinschaft legt im Jahr 1500 Kilometer auf der Elbe zurück. "Diese Regelmäßigkeit bringt mich in Form. Und ich gehe im Training immer an meine Grenzen – ich feuere mich dann selber an – und dann wird durchgezogen."

Schon seit Kindestagen im Kanu

Der Lohn für Helga Freunds Mühen: Fünf Gold- und fünf Silbermedaillen. Bildrechte: MDR/Martin Krause Die Wittenbergerin saß bereits mit zehn Jahren das erste Mal in einem Kanu. Mit 19 war Helga Freund Vize-Meisterin in der DDR. Sie legte dann eine Kanupause ein – Familie und Beruf waren wichtiger. Erst seit 2003 ist die Wittenbergerin wieder mit dem Paddel in der Hand unterwegs. "Ich liebe die Ruhe auf dem Wasser, ich genieße die Stille beim Kanufahren, auch wenn ich hart trainiere. Sich zu überwinden ist auch ein schönes Gefühl."

Aufhören? Kommt nicht in Frage

In den vergangenen Jahren hat Helga Freund schon etliche Titel und Medaillen bei Weltmeisterschaften der Senioren gewonnen. An Aufhören verschwendet die Wittenbergerin aber noch keinen Gedanken. Die frischgebackene Oma will der Konkurrenz weiterhin davon paddeln. "Es macht mir große Freude. Wenn ich gesund bleibe, mache ich weiter bis zum nächsten Ziel – 2021 sind die World Master Games in Japan – und auch dort möchte ich natürlich Medaillen gewinnen“, sagt Helga Freund. Dann schnappt sie sich ihr Paddel und bricht in ihrem Kanu auf zur nächsten Trainingsrunde auf der Elbe.

