In Dessau-Roßlau ist am Samstag ein zweijähriges Mädchen nach einem Fenstersturz aus etwa acht Metern Höhe gestorben. Polizeisprecherin Doreen Wendland sagte MDR SACHSEN-ANHALT, eine Passantin habe das verletzte Kind am Nachmittag in der Ferdinand-von-Schill-Straße auf dem Boden liegend aufgefunden und die Beamten informiert. Reanimationsversuche der Rettungskräfte vor Ort seien erfolglos geblieben. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können.

Die Rettungskräftfte versuchten das Kind zu reanimieren – ohne Erfolg. Bildrechte: IMAGO

Den ersten Ermittlungen zufolge sei das Kind aus dem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen, sagte Wendland. Die 21 Jahre alte Mutter soll sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Wohnung aufgehalten haben. Sie und der Vater werden derzeit von Seelsorgern betreut.



Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist laut den Angaben noch unklar. Wie die Sprecherin mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Kindesleiche angeordnet.



Des Weiteren sucht die Polizei in Dessau-Roßlau nach Zeugen, die am Samstag gegen 14 Uhr den Sturz des Kindes gesehen haben. Hinweise unter der Telefon (0340) 60 00 291 oder per E-Mail an lfz.pd-ost@polizei.sachsen-anhalt.de .