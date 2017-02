Letzter Tag des Staatsbesuchs Willem-Alexander und Máxima in Dessau eingetroffen

Das niederländische Königspaar ist am Vormittag in Dessau-Roßlau eingetroffen. Dort besichtigten König Willem-Alexander und seine Gattin Máxima das Bauhaus. Es gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und kooperiert beispielsweise mit der Van-Nelle-Fabrik im niederländischen Rotterdam. Die Hoheiten trugen sich nach ihrer Ankunft in das Gästebuch des Bauhauses ein. Sie wurden am Bauhaus von rund 100 Schaulustigen empfangen.

Wie am Donnerstag in Wittenberg, gelten beim Besuch der niederländischen Majestäten auch in Dessau hohe Sicherheitsvorkehrungen. Bildrechte: MDR/Martin Paul Später will sich das Königspaar im Kornhaus in Dessau über den Hochwasserschutz informieren. Danach steht ein Besuch im Schloss Oranienbaum an. Der Besuch steht unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost dem MDR sagte, seien auch Hundestaffeln und Personenschützer im Einsatz.



Am Donnerstag waren Willem-Alexander und Máxima zu einem Besuch in die Lutherstadt Wittenberg gekommen. Dort hatten sie sich auf die Spuren der Reformation begeben und die Schlosskirche besichtigt, an die Martin Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen genagelt haben soll. Die Majestäten waren in Wittenberg von zahlreichen jubelnden Menschen emfpangen worden.

Von Wirtschaftsdelegation begleitet

Am Abend hatten sie sich im Beisein von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) in das Goldene Buch der Lutherstadt eingetragen. Später stand ein gemeinames Abendessen im historischen Rathaus an. Der Monarch hatte dort die Aufbauleistung in Sachsen-Anhalt nach der Wende gelobt.