Die zentrale Frage ist aber: Warum ist das Ganze passiert? Wie konnte es geschehen, dass ein junges Paar solch eine abscheuliche Straftat verübt. Die Antwort ist so banal wie traurig: Weil ein Paar extreme Sexphantasien hatte, sich mit Internet-Pornos stimulierte und an einer Unschuldigen verging. Triebbefriedigung wie in einem billigen, schmierigen Film. Eine fremde Welt, mitten in Dessau.