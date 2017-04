Konferenz in Dessau-Roßlau Potenzial beim Elberadweg: Da geht noch was

Der Elberadweg zieht schon jetzt zahlreiche Radfahrfans an. Vertreter aus Tourismuswirtschaft und Politik sind sich einig: Es könnten noch mehr sein. Das zeigte eine Konferenz am Mittwoch in Dessau-Roßlau.