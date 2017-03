Petersroda CDU-Mitglieder wollen konservativen Kreis gründen

CDU-Mitglieder aus ganz Sachsen-Anhalt haben am Freitag über die Gründung eines konservativen Kreises beraten. Die 50 Mitglieder trafen sich in Petersroda im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ihnen geht es um eine klare konservative Linie innerhalb der CDU, vor allem, was die Flüchtlingspolitik betrifft.

Ingo Gondro, CDU Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine mögliche Annäherung an die AfD schließt CDU-Initiator Ingo Gondro aus. "Die AfD ist deshalb nicht interessant, weil wir einfach innerhalb der CDU unsere konservativen Wurzeln stärken wollen", sagte Gondro MDR SACHSEN-ANHALT.



Der konservative Kreis wolle erreichen, dass die konservativen CDU-Mitglieder, die sich heimatlos fühlten, gerade nicht aus der Partei austreten. Es geht den Konservativen um eine Abgrenzung zur CDU-Politik der Mitte.

Bundesweiter CDU-Trend

Die Konservative Rückbesinnung in der CDU ist nicht nur auf Sachsen-Anhalt beschränkt. Auch in anderen Bundesländern und auf Bundesebene wollen sich nach MDR-Informationen in den kommenden Tagen konservative Kreise gründen.

In Sachsen-Anhalt will sich der Kreis als Teil der Partei verankern und dafür die Satzung der Partei ändern lassen. CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff und CDU-Landeschef Thomas Webel nahmen am Freitag nicht an der Veranstaltung teil.

AfD begrüßt "rechten Konkurrenzkampf"