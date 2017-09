Lärmbelastung Krach-Hauptstadt Dessau-Roßlau

Untersuchungen des Umweltbundesamtes und des Landesamtes für Umweltschutz haben ergeben, dass sich etwa 10.000 Einwohner in Dessau-Roßlau vom Krach genervt fühlen. Das ist landesweit rekordverdächtig hoch. Wissenschaftler hatten dazu regelmäßige Lärmmessungen veranlasst, den Geräuschpegel mit Verkehrszählungen ins Verhältnis gesetzt und daraus einen rechnerischen Wert ermittelt, der nun aufhorchen lässt.

Eine Straße mit viel Lärm in Dessau. Bildrechte: MDR/ André Damm

Gründe für Lärm können vielfältig sein, so auch in Dessau-Roßlau. Schlecht ausgebaute Kreuzungen mit Schlaglöchern oder Asphaltwellen sorgen für ohrenbetäubende Fahrgeräusche. Schwere Lastkraftwagen verursachen viel Lärm, ebenso wie Straßenbahnen.



Dazu kommt in Dessau-Roßlau das weit verbreitete Kopfsteinpflaster. Das sieht schick aus, macht aber richtig Radau. Verkehrsexperten haben herausgefunden, dass Pflaster mehr Krach verursacht als die reine Zahl der Fahrzeuge. Besonders dramatisch wird es, wenn kleine Kopfsteinpflasterstraßen durch Baustellen zu Umleitungsstrecken werden.