Kritik an Plänen zur Vollsperrung Bahnknoten Köthen für ein halbes Jahr vom Netz

Die Linke hatte den Antrag gegen eine Vollsperrung des Köthener Bahnhofs in den Landtag eingebracht. Linken-Abgeordnete Christina Buchheim betonte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT die Wichtigkeit der Station. Sie werde täglich von 1.800 Menschen genutzt. Eine sechsmonatige Sperrung sei für die vielen Pendler nicht hinnehmbar. Buchheim kritisierte, es sei über Jahrzehnte nichts gemacht worden, und nun solle alles auf einmal erneuert werden. Die Landesregierung sei gefordert, die Mobilität der Bürger sicherzustellen. Die Bahn dürfe nicht nur auf Kosten schauen, man müsse auch an die Bürger denken.

Anfang März hatte die Bahn mitgeteilt, in diesem Jahr 400 Millionen Euro in die Infrastruktur in Sachsen-Anhalt investieren zu wollen. Auch vom Umbau in Köthen war dabei die Rede, und von "erheblichen betrieblichen Einschränkungen." Über die Pläne für eine Vollsperrung berichtete einige Wochen später die Mitteldeutsche Zeitung.