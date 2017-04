Inzwischen wurde auch schon das WC am Rastplatz Ihlegrund an der A2 mit bunten Tieren aus der Region bemalt. Nach und nach sollen nun auch die anderen 40 Toilettenhäuschen an den Autobahnen in Sachsen Anhalt von Künstlern gestaltet werden.

Das Graffiti auf dem Rastplatz Mosigkauer Heide zeigt bunte Rennfahrer in historischen Sportwagen – ein Bezug zur Rennstrecke zwischen Dessau-Süd und Wolfen. Bildrechte: MDR/Martin Krause