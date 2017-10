Deutschlands erfolgreichster Jazztrompeter, Till Brönner, kommt nach Sachsen-Anhalt. Er ist Stargast des Kurt Weill Fests im kommenden Jahr. Wie die Veranstalter am Dienstag bekanntgaben, wird das Multitalent als Musiker, Sänger und Komponist in mehreren Festveranstaltungen in Dessau und Halle zu erleben sein. Außerdem können Fans Brönner auch aus nächster Nähe erleben – im Dessauer Festivalcafé wird es die Möglichkeit geben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Weitere bekannte Künstler, die am Fest mitwirken, sind Jan Josef Liefers, Dagmar Manzel und Jochen Kowalski. Auch das MDR Sinfonieorchester tritt auf.

"Weill auf die Bühne!" lautet 2018 das Motto für das Musikfest zu Ehren des deutsch-amerikanischen Komponisten Kurt Weill. Das Festival findet vom 23. Februar bis zum 11. März 2018 statt, Schwerpunkt ist die Kultur in den 1920er Jahren. Geplant sind insgesamt 48 Veranstaltungen in Theatern, Kirchen, Synagogen, Museen und an weiteren Orten. Die Weill-Musik erklingt in Dessau-Roßlau, Magdeburg, Halle, Wörlitz, Gröbzig und Zerbst. Der Kartenverkauf beginnt am 25. Oktober 2017 um 09:00 Uhr.