Im Stadthaus in Wittenberg diskutiert die Linke beim Landesparteitag über ihren Leitantrag zum Bundestagswahljahr unter dem Titel "Gerechtigkeit verbindet". Thematisch will sich die Linke die Themen Zusammenhalt, Bildungsgerechtigkeit und Sozialstaat in den Mittelpunkt rücken.

Landeschefin Birke Bull-Bischoff und Fraktionsvorsitzender im Bundestag Dietmar Bartsch. Bildrechte: MDR/Roland Jäger

Als Spitzenkandidatin haben die Delegierten Petra Sitte auf der Landesliste für die Bundestagswahl bestimmt, mit 109 von 119 Stimmen, wie die Linke per Twitter mitteilten. Die Delegierte entscheiden im Laufe des Nachmittags, wer mit Sitte auf der Landesliste stehen wird. Die Abstimmungen laufen zur Stunde noch. Sitte ist seit 2005 bereits Abgeordnete im Deutschen Bundestag und stand auf Vorschlag des Landesvorstands erneut an erster Stelle.



Auf der Vorschlagsliste befinden sich auch drei Politiker, die in den vergangenen Jahren zu den wichtigsten Abgeordneten der Linken im Landtag in Magdeburg gehören. Matthias Höhn, Birke Bull-Bischoff und Eva von Angern wollen allesamt in den Bundestag wechseln. Birke Bull-Bischoff sagte dem MDR im Vorfeld des Parteitags, sie glaube nicht, dass die Landtagsfraktion durch diese anstehenden Wechsel geschwächt werde. Entscheidend sei, wo man mit welchen Personen was erreichen könne. Bull-Bischoff fügte hinzu, die Botschaft des Parteitags am Samstag solle sein, dass die Linke wieder kämpfe. "Für uns steht im Zentrum die soziale Frage. Wir brauchen mehr Gerechtigkeit und soziale Sicherheit."