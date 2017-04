Die geplante Großbäckerei in Lutherstadt Wittenberg macht weiter Negativschlagzeilen. Der tschechische Mutterkonzern Agrofert will nach Gewerkschaftsangaben an dem neuen Standort die 200 Arbeitsplätze zunächst nur mit Leiharbeitern besetzen. Jörg Most von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass sei nicht im Sinne der Arbeitnehmer. Besser wäre eine Stammbelegschaft, die gute geregelte Arbeitsbedingungen vorfinde. In diesem Fall seien der Gewerkschaft aber die Hände gebunden.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat der tschechische Konzern Agrofert die Personalsuche zunächst an Dienstleister ausgelagert. Angeblich fehlen bislang die Strukturen und Mitarbeiter, um den Umfang der Personalsuche selbst zu bewältigen.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann reagierte gelassen auf die Pläne. Mit Blick auf die Förderauflagen des Landes sagte der SPD-Politiker MDR SACHSEN-ANHALT, eine vorübergehende Beschäftigung von Leiharbeitern sei erst einmal nicht schädlich. Es könnte nicht im Vorfeld gesagt werden, dass die Firma gegen die Förderbedingungen verstoße. Um die Förder-Auflagen aber zu erfüllen, müssten letztlich dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden. Das werde das Land auch genau kontrollieren. Willingmann betonte, dass das aber erst möglich sei, wenn der Betrieb laufe.

Agrofert übernimmt Produktion

Der tschechische Konzern will die Großbäckerei in Wittenberg selbst betreiben. Die Waren sollen dann an das Tochterunternehmen Lieken verkauft werden. Damit kann Agrofert auch die Tarifbindung umgehen. Die Mitarbeiter des Lieken-Werks in Weißenfels, das geschlossen wird, müssten sich neu bewerben. Sie würden bei einem Wechsel aber deutlich weniger verdienen, weil ihre Berufsjahre bei Lieken nicht anerkannt werden. Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte am Donnerstag berichtet, dass keiner der 200 Mitarbeiter aus Weißenfels zu der neuen Großbäckerei in Wittenberg wechseln will. Sie beruft sich dabei auf Liekens Betriebsrat.

Land fördert Neubau

Die Umsiedlung steht schon länger in der Kritik. Sie wird millionenschwer gefördert. Das Land gibt rund 11,3 Millionen Euro, die Maximalförderung für einen Firmenneubau. Von dem Unternehmen hieß es dazu, man hätte das neue Werk auch außerhalb von Sachsen-Anhalt bauen können. Damit wären hunderte Arbeitsplätze verschwunden.

In den neuen Standort in Wittenberg werden insgesamt 200 Millionen Euro investiert. Nach Angaben des Unternehmens sollen dort mindestens 250 Menschen arbeiten. Noch in diesem Sommer soll in der neuen Backfabrik der Probebetrieb starten. Offizielle Eröffnung ist für Januar 2018 geplant.

