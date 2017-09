Die neue Multi-Millionärin aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ihren Lottogewinn angefordert. Wie Lotto Sachsen-Anhalt mitteilte, hat die Frau ihre Spielscheinquittung in einer Verkaufsstelle kontrollieren lassen und mit einem Formular angefordert, dass der Gewinn ausgezahlt wird. Nun bekomme sie Post aus dem Lottohaus, in der ihr der Betrag schriftlich mitgeteilt wird: rund 17,6 Millionen Euro – der höchste Gewinn in der Geschichte Sachsen-Anhalts.