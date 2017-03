Auch der Luthertisch, der originale Tisch, an dem Luther mit seinen Gästen saß und die legendären Tischgespräche geführt hat, ist nun wieder zu sehen. "Wenn man dem Alltag, dem Leben Luthers ganz nah sein will – diese Stube ist die richtige", so der Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten. Inhaltlich hat sich die Ausstellung nicht verändert. Das soll in den nächsten Jahren geschehen. Der offizielle Akt zur Wiedereröffnung des Hauses findet am Sonntag statt.

Im Lutherhaus in Wittenberg dreht sich alles um Reformator Martin Luther – so auch um die Tischgespräche, die er damals geführt hat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK