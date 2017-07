Erst "Will Full Force", vergangene Woche das "splash!", jetzt das "Melt" – Ferropolis bei Gräfenhainichen steckt mitten in der Festivalsaison. An diesem Wochenende werden insgesamt 20.000 Menschen in der Veranstaltungsarena erwartet.

Die Besucher des Melt-Festivals auf der Halbinsel müssen sich in diesem Jahr auf gründlichere Sicherheitskontrollen einstellen. Grund ist ein MDR-Sicherheitscheck, bei dem unter anderem das splash!-Festival im Fokus stand. Einem MDR-Reporter war es gelungen, ungehindert mit einer Ein-Liter-Flasche Grillanzünder im Rucksack das Gelände zu betreten. Nach seinen Beobachtungen wurde außerdem nur etwa jeder zweite Besucher abgetastet. Rucksäcke und Taschen seien bei dem Stichprobentest nur mit einem flüchtigen Blick kontrolliert worden.

Vom Veranstalter hieß es im Anschluss, auch wenn es bei solchen Großveranstaltungen niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben werde, sei man über die Ergebnisse des Tests nicht glücklich. In den vergangenen Jahren war bereits viel in die Sicherheit auf dem Gelände investiert worden. Mit Förderung vom Land und der EU entstanden unter anderem neue Fluchtwege.

Anwohner haben gemischte Gefühle

Ferropolis: früher Tagebaugelände, heute Konzertarena Bildrechte: Günther Bigalke GmbH Vorbereitet auf das nächste Festival sind auch die Anwohner von Gräfenhainichen. Sie sehen die Besucheranstürme mit gemischten Gefühlen. Die einen stören sich an den vollen Einkaufsmärkten und am Lärm – andere gehen einfach ein paar Tage früher einkaufen, freuen sich, dass mehr los ist in der Stadt und öffnen die Fenster, um etwas von der Musik mitzubekommen.



Die Veranstaltungen bedeuten unter anderem für Tankstellenbetreiber Matthias Dönnecke mehr Umsatz – auch wenn die "fetten Zeiten" vorbei seien. Dönnecke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er verkaufe auch jetzt noch gut, aber nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren. Demnach wird inzwischen auf dem Festivalgelände selbst mehr Verpflegung angeboten.

100 Bands beim Melt-Festival

Ein großer Fan der Festivals ist auch Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling (CDU). Ferropolis sei international eine Nummer. Künstler und Gäste kämen aus den USA, Asien und ganz Europa.

Am Freitagnachmittag beginnt das offizielle Programm beim Melt-Festival. In diesem Jahr treten etwa 100 Bands auf. Als Höhepunkt des ersten Abends gilt die britische Sängerin M.I.A.. Sie gibt ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr.

Anreise nach Ferropolis Der Melt-Anreiseverkehr hat bereits am Donnerstag begonnen. Etwa 6.000 Autos rollen insgesamt nach Ferropolis. Bei Staugefahr regeln Polizisten per Hand den Verkehr. Außerdem wurde die Bundestraße 107 zwischen Jüdenberg und Gräfenhainichen für den Durchgangsverkehr gesperrt - Freitagabend wird die Vollsperrung wieder aufgehoben.

