Auslandsspionage Der DDR-Supergeheimdienst aus Dessau

Hunderte Aufklärungstechniker

Beim Mil-ND in Dessau arbeiteten knapp 1.000 hochspezialisierte Mitarbeiter. Peter Blümer war einer der Techniker. Er erzählt: "An der Wand standen riesige Verteilerschränke. Außerdem gab es Antennenverteiler und -verstärker für die Aufklärungsarbeitsplätze." Ab der vierten Etage sei alles mit Gittertüren gesichert gewesen. "Da kamen dann nur noch Leute durch, die den entsprechenden Code kannten", so Blümer.

Peter Blümer war Techniker beim Mil-ND. Bildrechte: MDR/Stefan Simank Das für den Funk nötige Antennenfeld stand in Scheuder, in der Nähe von Dessau. Heute sieht das Gelände unspektakulär aus, damals war es allerdings eine Hochsicherheitszone. Seit 1981 gab es hier ein Antennenfeld so groß wie 15 Fußballfelder. Völlig abgeschirmt von der Außenwelt, sogar mit eigener Strom- und Wasserversorgung.



"Wachposten hatten wir keine, wir hatten ja eine Hochspannungs-Sicherungsanlage um das Objekt", erzählt Blümer. Heißt: drei Zäune, ein äußerer Maschendraht-Schutzzaun, ein spannungsführender Zaun und nach innen noch einmal ein Schutzzaun.

Militärische Balance zwischen Ost und West