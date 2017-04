Bildrechte: Christopher Butsch und Armin Schmidt

Die Jungs haben sich extra zwei Spezialräder besorgt. "In die Taschen passt nur das nötigste rein, drei Paar Schlüpfer für jeden, ein gutes Zelt, Isomatte, Schlafsack, kleine Reiseapotheke und Proviant, der Rest ergibt sich schon", sagt Armin Schmidt grinsend. Der 28-Jährige hat schon reichlich Erfahrungen im Ausland gesammelt, unter anderem zwei Jahre als Kindergärtner in Neuseeland gearbeitet. Christopher Butsch war ein halbes Jahr in Australien unterwegs, ist mit einem Kleinbus durch Europa getourt, hat ein Praktikum an einer Schule in Kirgistan absolviert.



Die Reise nach Nepal ist für die beiden aber keine reine Spaß-Tour. Die zwei Wittenberger sind sehr naturverbunden: "Wir leben umweltbewusst und arbeiten gern mit Kindern. Deswegen möchten wir unterwegs an Schulen für den Umweltschutz werben", erzählt Christopher. "Wir möchten den Kindern erklären, wie sie Müll vermeiden - oder recyceln. Wir zeigen ihnen zum Beispiel, wie man aus einer leeren Trinkflasche einen Blumentopf bastelt", ergänzt Armin. Zehn Schulen in zehn verschiedenen Ländern werden die Wittenberger auf ihrer Reise besuchen.