Reportage zum Mordprozess in Dessau Grausame Details über Beziehung der Angeklagten

Zunächst ist alles wie immer. Der Saal 118 am Dessauer Landgericht ist rappelvoll. Es wird getuschelt im Zuschauerraum, als die Angeklagten in Handschellen hereingeführt werden. Der 21-Jährige humpelt, wie immer würdigt er die Mitangeklagte keines Blickes. Sie trägt wieder eine lilafarbene Jacke mit Kapuze. Auf dem Tisch vor ihr liegen drei Päckchen Taschentücher. Die wird sie brauchen, denn plötzlich ist nichts wie immer. Völlig überraschend kündigt die 21-Jährige an, eine Aussage zu machen. Schweigen im Gerichtssaal.

Die junge Frau hat mehrere handgeschriebene Blätter dabei. Sie beginnt zu reden, es ist mucksmäuschenstill. Mit zitternder Stimme erzählt die 21-Jährige, wie die Beziehung mit dem Angeklagten 2013 begann. Sie bringt ein Kind mit in die Partnerschaft, dann bekommen sie ein gemeinsames Kind. Und damit beginnen die Probleme. Die Beschuldigte stockt immer wieder. Es ist spürbar, wie sie sich überwinden muss, bevor sie weiter spricht. Sie erzählt, wie sie regelmäßig sexuell genötigt worden sei, oft bis sie sich vor Ekel übergeben habe.

Angeklagte soll erniedrigt worden sein

Mehrfach in der Woche soll der Angeklagte seine abartigen sexuellen Neigungen an seiner Partnerin ausgelebt haben. Wehrte sie sich, habe es Schläge gesetzt: "Nie ins Gesicht, damit niemand die blauen Flecken sieht", sagt die 21-Jährige und trocknet ihre Tränen. Immer wieder sei sie missbraucht worden, gedemütigt, erniedrigt. Einmal soll ihr Lebensgefährte sie mit einer Soft-Air-Waffe zum Oralverkehr gezwungen haben. "Ich würde dich am liebsten umbringen, die Kugel wäre aber zu schade für dich", soll er dabei gesagt haben.

An Trennung habe die 21-Jährige gedacht, den Schritt getraut hat sie sich nie. "Er hat gedroht, mir die Kinder wegzunehmen und mir das Leben zur Hölle zu machen", sagte die Beschuldigte und ringt um Fassung. Eisiges Schweigen im Gerichtssaal.

Die chinesische Studentin soll der Angeklagten gefolgt sein, ohne etwas Böses zu ahnen. Bildrechte: Polizei Der Angeklagte sitzt da mit verschränkten Armen, zeigt überhaupt keine Reaktion – auch nicht, als die Angeklagte vom Tatabend erzählt. Inzwischen hat sie die lila Jacke ausgezogen. Ihre Wangen sind rot, ein Päckchen Taschentücher hat sie schon aufgebraucht. Wenn sie vom Angeklagten spricht, nennt sie nicht mehr seinen Vornamen. Sie sagt "Herr F." und erzählt, dass er immer intensiver und aufdringlicher nach Sex zu Dritt verlangt habe. Unter Tränen berichtet die junge Frau, wie er sie gezwungen habe, eine andere Frau anzulocken.

Am ersten Abend habe sich die 21-Jährige nicht getraut, eine Frau anzusprechen. Am zweiten sei rein zufällig die junge Chinesin vorbeigekommen, sie folgt dem Lockvogel ohne Argwohn in den Innenhof des Hauses. Dort habe der 21-Jährige schon gewartet. Die Angeklagte erzählt, wie der Mann die junge Studentin gepackt, in eine Wohnung gezerrt, dort brutal misshandelt und mehrfach sexuell missbraucht habe. Die junge Chinesin wehrt sich nach Kräften. Gegen den kräftigen Angeklagten hat sie aber keine Chance.

"Er war wie im Rausch"

Die Beschuldigte weint. Sie überwindet sich, spricht mit leiser Stimme weiter. Sie erzählt, dass sie dem Opfer helfen wollte, allerdings vergebens. Sie muss sich selbst ausziehen und sich an den sexuellen Handlungen beteiligen. So soll es der Angeklagte verlangt haben. Die 21-Jährige weigert sich nicht. Sie würgt als sie das sagt. "Ich habe ihn angefleht aufzuhören, er war wie im Rausch", so die Angeklagte. Sie sei auch nicht die ganze Zeit dabei gewesen, weil sie immer wieder nach ihren weinenden Kindern habe schauen müssen. Sie habe ihren Partner immer wieder aufgefordert aufzuhören – die Polizei rief sie aber nicht. Kopfschütteln auf den Zuschauerrängen.

Nach der Tat habe sie gefragt, warum er das getan habe. Weil ich es so wollte, soll er geantwortet haben. Dann sollte die Angeklagte ihm helfen, die Leiche wegzubringen. Später habe der Beschuldigte ihr dann eingeschärft, was sie der Polizei zu der Tat sagen solle.

Weitere Fragen will die Angeklagte heute nicht beantworten. Im Saal 118 herrscht Ruhe. Die Taschentücher sind aufgebraucht. Die Angeklagten werden abgeführt.