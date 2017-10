Prozess um Pizzaboten-Mord Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Das 56-jährige Opfer erlitt damals so schwere Verletzungen, dass er noch am Tatort ums Leben kam. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später stellen und festnehmen. Der Mann ist Dessauer und lebt seit einiger Zeit in dem Jessener Ortsteil Seyda. Laut Anklage soll sich in der Tatnacht eine Pizza nach Hause bestellt haben – mit dem Vorsatz, den Pizzaboten auszurauben. Als dieser mit der Pizza an der Tür klingelte, soll der Angeklagte unvermittelt zugestochen haben. Dabei verletzte er die Halsschlagader des Pizzalieferenaten. Er verblutete noch vor Ort.