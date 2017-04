Im Fall des getöteten Pizzafahrers in Seyda im Landkreis Wittenberg wird auch wegen Mordes ermittelt. Das bestätigte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT. Dagegen dementierte die Polizei einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach der 32-Jährige Tatverdächtige bereits ein Teilgeständnis abgelegt habe. Auch gebe es keinen Zusammenhang zu einer Überfallserie auf Pizzaboten in Halle.

Der Mann hatte am Wochenende Pizzen zu seinem Wohnblock in Seyda bestellt. Beim Eintreffen des 56-jährigen Pizzafahrers, soll der Mann mit einem Messer butal auf den Fahrer eingestochen haben. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass es noch am Tatort starb. Noch in der gleichen Nacht wurde der polizeibekannte Tatverdächtige festgenommen und es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Auch die Tatwaffe wurde offenbar gefunden. Die Polizei glaubt, dass es niedere Beweggründe waren, die den mutaßlichen Täter zu seiner Tat bewogen haben. Gekannt haben sollen sich Täter und Opfer nicht. Nun sollen Beweise für einen Mord gefunden werden.