Nach dem Fund einer Leiche in einer Metallkiste an der Elbe in Vockerode geht die Polizei einem neuen Hinweis nach. Polizeisprecher Maik Strömer sagte am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT, Augenzeugen hätten vor dem Verbrechen an der Autobahn 9 ein auffälliges Fahrzeug gesehen.

Den Ermittlern zufolge handelt es sich um einen dunklen BMW Kombi. Ein Zeuge habe sich gemeldet, der das Auto im Mai oder Juni vergangenen Jahres an der Autobahnbrücke gesehen haben will. Es habe auf dem Standstreifen in Richtung München gestanden. Die Beamten hoffen nun, dass weitere Zeugen Angaben zu dem Fahrzeug machen können.

Bisher sind in dem Fall rund 150 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Leiche ist bis heute nicht identifiziert. Der Tote war nackt in der Kiste – er hatte am Unterarm eine Tätowierung mit dem Schriftzug "Michaela". Die Kiste mit der Leiche war zuvor von der Autobahnbrücke in den Fluss geworfen worden.

Am Mittwochabend stellen die Ermittler ihren Stand in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen... XY ungelöst" vor. Sie hoffen damit auf weitere Hinweise.

